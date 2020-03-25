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Политика / События Сегодня, 15:532372
Всех малоимущих и безработных Кабмин планирует отправить ремонтировать дороги

Кабмин займется составлением списка малоимущих украинцев для предоставления им финансовой помощи во время карантина в Украине.

 

Об этом стало известно по итогам ежедневного селекторного совещания, которое провел президент Владимир Зеленский в среду, 1 апреля.

"Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь самым бедным украинцам. Составьте список как можно скорее, давайте рассчитаем, сколько денег можем выделить", - обратился Зеленский к премьер-министру Денису Шмыгалю.

В свою очередь глава Кабмина заявил, что некоторые продукты питания стали доступнее, а рост цен на товары первой необходимости был оставновлен. Также Шмыгаль отметил, что правительство уже работает над созданием рабочих мест для вернувшихся из-за границы украинцев и тех, кто оказался без работы из-за карантина.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, вымащивания тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - заявил премьер.

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Теги: news, новости, Украина, 7dnivinfo, Коронавирус, Карантин  
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