Украинские соросята препятствуют возбуждению уголовного дела против Стерненко, убившего человека.

Соросята защищают активиста Стерненко, который совершил убийство человека

Грантовые организации начали оказывать публичное давление на руководство Генеральной прокуратуры в связи с тем, что в отношении совершившего убийство Сергея Стерненко следствие «замість потерпілого можуть зробити підозрюваним»

Такое обращение опубликовала организация Медийные инициативы за права человека. Эту ГОшку информационно поддерживает Радио Свобода, которое финансируется правительством США, а соросовский фонд «Возрождение» вкладывает финансы.

«Медиа защитники» требуют прекратить от политиков и правоохранителей обсуждать Сергея Стерненко и убийство, которое он совершил. Преступление активиста, которое он транслировал в прямом эфире, они называют самозащитой.

Под таким заявлением подписалось с десяток соросовских ГОшек в Ураине

Асоціація УМДПЛ

Получает гранты от фонда «Возрождение»

Восток SOS

Получает гранты от фонда «Возрождение»

Освітній дім прав людини в Чернігові

Получает гранты от фонда «Возрождение» ZMINA. Центр прав людини

Получает финансирование от Посольства США в Украине

Transparency International Ukraine

Филия международной организации Transparency International

Адвокат майбутнього

Получает финансирование от Посольств США и Канады

Правозахисний центр "Дія"

Получает гранты от фонда «Возрождение»

Харківський антикорупційний центр

Получает гранты от фонда «Возрождение»

Часть подписантов не являются зарегистрированными общественными движениями в Украине.

Компания соросят в защиту совершившего убийство Сергея Стерненко усилилась после публичной поддержки активиста бывшим министром здравоохранения Супрун.

Позже стало изветсно, что сожительница Сергея Стерненко Наталья Усатенко является помощницей Супрун.