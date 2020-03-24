Украинские соросята препятствуют возбуждению уголовного дела против Стерненко, убившего человека.

Соросята защищают активиста Стерненко, который совершил убийство человека
Грантовые организации начали оказывать публичное давление на руководство Генеральной прокуратуры в связи с тем, что в отношении совершившего убийство Сергея Стерненко следствие «замість потерпілого можуть зробити підозрюваним»
Такое обращение опубликовала организация Медийные инициативы за права человека. Эту ГОшку информационно поддерживает Радио Свобода, которое финансируется правительством США, а соросовский фонд «Возрождение» вкладывает финансы.
«Медиа защитники» требуют прекратить от политиков и правоохранителей обсуждать Сергея Стерненко и убийство, которое он совершил. Преступление активиста, которое он транслировал в прямом эфире, они называют самозащитой.
Под таким заявлением подписалось с десяток соросовских ГОшек в Ураине
Асоціація УМДПЛ
Получает гранты от фонда «Возрождение»
Восток SOS
Получает гранты от фонда «Возрождение»
Освітній дім прав людини в Чернігові
Получает гранты от фонда «Возрождение» ZMINA. Центр прав людини
Получает финансирование от Посольства США в Украине
Transparency International Ukraine
Филия международной организации Transparency International
Адвокат майбутнього
Получает финансирование от Посольств США и Канады
Правозахисний центр "Дія"
Получает гранты от фонда «Возрождение»
Харківський антикорупційний центр
Получает гранты от фонда «Возрождение»
Часть подписантов не являются зарегистрированными общественными движениями в Украине.
Компания соросят в защиту совершившего убийство Сергея Стерненко усилилась после публичной поддержки активиста бывшим министром здравоохранения Супрун.
Позже стало изветсно, что сожительница Сергея Стерненко Наталья Усатенко является помощницей Супрун.