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Политика Сегодня, 16:4788
Кто не видит, что в Украине самая лучшая медицина в Европе, тот агент Кремля - Ульяна Супрун

Ульяна Супрун утверждает, что она величайший реформатор, которая реформировала медицину Украины до неузнаваемости.

 

По ее словам, сейчас в Украине одна из лучших мед.реформ в Европе.
Супрун утверждает, что ей противостоят агенты Кремля и только они не видят улучшений.
По ее словам, истинные украинцы видят реформы и благодарны ей за труд:
Супрун утверждает, что настоящие украинцы лечатся уже как в Европе, а остальные агенты Путина.
Отметим, что на реформы Супрун было выделено 5 миллиардов долларов.
За 5 миллиардов долларов было построено 0 новых больниц, было открыто 0 новых мед.специальностей.
Старые больницы превратились в концлагеря. Вот как примерно выглядят большинство украинских больниц за 5 миллиардов долларов. Фото сделаны в феврале 2020 года:

 

Кто не видит, что в Украине самая лучшая медицина в Европе, тот агент Кремля - Ульяна Супрун
Кто не видит, что в Украине самая лучшая медицина в Европе, тот агент Кремля - Ульяна Супрун

 

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Теги: news, новости, Украина, Супрун, медецина, реформы, 7dniv, 7dnivinfo  
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