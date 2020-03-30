Ульяна Супрун утверждает, что она величайший реформатор, которая реформировала медицину Украины до неузнаваемости.

По ее словам, сейчас в Украине одна из лучших мед.реформ в Европе.

Супрун утверждает, что ей противостоят агенты Кремля и только они не видят улучшений.

По ее словам, истинные украинцы видят реформы и благодарны ей за труд:

Супрун утверждает, что настоящие украинцы лечатся уже как в Европе, а остальные агенты Путина.

Отметим, что на реформы Супрун было выделено 5 миллиардов долларов.

За 5 миллиардов долларов было построено 0 новых больниц, было открыто 0 новых мед.специальностей.

Старые больницы превратились в концлагеря. Вот как примерно выглядят большинство украинских больниц за 5 миллиардов долларов. Фото сделаны в феврале 2020 года:



