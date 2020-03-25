Правительство Украины хочет ужесточить карантинные меры

Кабинет министров Украины намерен усилить карантинные меры в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 в стране, решение разработать до 2 апреля дополнительные ограничения принято на заседании правительства в среду.
Офис президента Украины Владимира Зеленского в среду сообщил, что власти планируют ужесточить карантин с 6 по 24 апреля, в частности, из-за пасхальных праздников.
"Наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить украинцев от коронавируса. Мы хотим ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование людей в возрасте от 60 лет", - цитирует главу Минздрава Украины Максима Степанова пресс-служба ведомства.
Также, по его словам, будет ограничено посещение парков и зон отдыха, и должна быть обеспечена остановка общественного транспорта. При этом правительство уточнит перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мерами.
"Мы работаем фактически в круглосуточном режиме, чтобы в результате выйти на качественный документ, который действительно поможет бороться с коронавирусом на Украине", - отметил Степанов.
С 12 марта на Украине введен общенациональный карантин - в стране закрылись все магазины, кроме продуктовых и с товарами первой необходимости, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны и кафе, прекратили работу все учебные заведения и детские сады, остановились пассажирские перевозки, были запрещены массовые мероприятия. Сначала карантин был объявлен до 3 апреля, но позднее власти продлили его до 24 апреля и не исключают дальнейшего продления.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались. Пресс-служба министерства здравоохранения Украины сообщила в среду, что число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране составляет 669 человек, 17 человек умерли, десять - выздоровели.