 

Из-за скандала с Супрун пришлось Посольству Украины в США просить у Илона Маска аппараты ИВЛ

Политика Сегодня, 19:13248
Из-за скандала с Супрун пришлось Посольству Украины в США просить у Илона Маска аппараты ИВЛ

Посольство Украины в Соединенных Штатах обратилось к изобретателю и основателю SpaceX Илону Маску с просьбой передать Украине аппараты искусственной вентиляции легких после соответственного предложения Маска в Twitter.

 

Об этом представители посольства написали в комментарии на странице Маска в Twitter, где он предложил странам мира свою помощь в поставке аппаратов ИВЛ.

"Уважаемый Илон, Украина является второй по величине страной в Европе с населением около 40 млн. человек. Пандемическая ситуация в Украине приближается к своему пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны аппараты искусственной вентиляции легких. Мы готовы к сотрудничеству! Спасибо", - указано в сообщении дипломатической миссии.

В ответ на комментарий посольства, свою помощь в координации усилий для предоставления помощи украинцам предложила старший научный сотрудник Института исследований внешней политики и редактор блога UkraineAlert Атлантического совета Мелинда Харинг.

 

Напомним, ранее в Twitter Илон Маск пообещал бесплатно поставлять ИВЛ в больницы по всему миру для помощи больным коронавирусом. В ответ о помощи его попросила бывшая глава МОЗ Уляна Супрун.

"У нас есть дополнительные вентиляторы, одобренные FDA. Будут поставляться в больницы по всему миру в пределах регионов доставки Tesla. Устройства и стоимость доставки являются бесплатными. Единственное требование заключается в том, что ИВЛ необходимы немедленно для пациентов, а не будут храниться на складе", - написал Маск. 

 

Из-за скандала с Супрун пришлось Посольству Украины в США просить у Илона Маска аппараты ИВЛ
Из-за скандала с Супрун пришлось Посольству Украины в США просить у Илона Маска аппараты ИВЛ
Из-за скандала с Супрун пришлось Посольству Украины в США просить у Илона Маска аппараты ИВЛ

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Теги: news, новости, Украина, Илон, Маск, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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