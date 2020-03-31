Из-за скандала с Супрун пришлось Посольству Украины в США просить у Илона Маска аппараты ИВЛ

Посольство Украины в Соединенных Штатах обратилось к изобретателю и основателю SpaceX Илону Маску с просьбой передать Украине аппараты искусственной вентиляции легких после соответственного предложения Маска в Twitter.

Об этом представители посольства написали в комментарии на странице Маска в Twitter, где он предложил странам мира свою помощь в поставке аппаратов ИВЛ.

"Уважаемый Илон, Украина является второй по величине страной в Европе с населением около 40 млн. человек. Пандемическая ситуация в Украине приближается к своему пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны аппараты искусственной вентиляции легких. Мы готовы к сотрудничеству! Спасибо", - указано в сообщении дипломатической миссии.

В ответ на комментарий посольства, свою помощь в координации усилий для предоставления помощи украинцам предложила старший научный сотрудник Института исследований внешней политики и редактор блога UkraineAlert Атлантического совета Мелинда Харинг.

Напомним, ранее в Twitter Илон Маск пообещал бесплатно поставлять ИВЛ в больницы по всему миру для помощи больным коронавирусом. В ответ о помощи его попросила бывшая глава МОЗ Уляна Супрун.

"У нас есть дополнительные вентиляторы, одобренные FDA. Будут поставляться в больницы по всему миру в пределах регионов доставки Tesla. Устройства и стоимость доставки являются бесплатными. Единственное требование заключается в том, что ИВЛ необходимы немедленно для пациентов, а не будут храниться на складе", - написал Маск.





