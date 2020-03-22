 

Правду о Супрун узнали во всем мире. В Украине новость блокируют

Политика Сегодня, 20:07160
Правду о Супрун узнали во всем мире. В Украине новость блокируют

Ульяна Супрун начала клянчить деньги у американских звезд, ради собственного пиара и при этом оскорбляя президента Украины, народ Украины и государство Украина.
Доктор Смерть за 3 года получила более 5 миллиарда долларов. А вам интересно как она использовала эти деньги? Просто посмотрите видео одной из реформированных больниц за 5 миллиардов:

 

 

Недавно бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Twitter попросила у Илона Маска ИВЛ для Украины, однако это вызвало возмущение у украиннского врача и эксперта по медреформе Вадима Аристова.

В комментариях он обратился к Маску с призывом вести переговоры о помощи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а не с Супрун, потому что именно она довела украинскую медицину до катастрофы. 

Вадим Аристов прямо сказал Илону Маску, что деньги разворуют на что Илон Маск ответил:

«Я не дам ей денег. На Супрун в США открыто несколько уголовных дел. Это бандитка и аферистка».

Позже Вадим Аристов в Facebook подробно пояснил свою позицию. 

По его словам, он возмущен, что у Супрун «хватает наглости, чтобы претендовать на возвращение к власти». Хотя реформы и действия, которые предпринимала экс-министр, и привели, по мнению Аристов, к нынешним проблемам с борьбой против коронавирусом. 

Он перечислил основные претензии к Супрун:

1. Закрыла в 2017 году Госсанэпидслужбу — единственный противоэпидемический орган в государстве. После этого нужно было бы создавать аналог американского CDC (Центр контроля и предупреждения заболеваний). Однако Центр общественного здоровья имел заведомо меньший функционал (мониторинг и коммуникации).

Поэтому нет сейчас быстрой диагностики — потому что нет сети ПЦР-лабораторий для тестирования на наличие инфекции (ранее такие лаборатории были в каждом регионе). Нет сети для дезинфекции. Все распылено по многим ведомствами или исчезло вовсе.

2. Прекратила подготовку эпидемиологов. Сейчас их около 500 на всю страну. Их не хватает для исследования случаев инфицирования и изоляции контактных лиц. Поэтому сценарий Южной Кореи, когда эпидемия сдерживается без жесткого карантина, — для нас невозможен физически.

3. Вместо использования кредита Всемирного банка (215 млн долларов) на закупку самого критического оборудования — использовала, как говорят расследователи, 6 млн долларов на собственный пиар и «тренинги».

4. Вытеснили из центральных органов здравоохранения многих «рабочих лошадок» — специалистов с медицинским образованием.

5. Платила своему окружению зарплаты свыше 100 тысяч гривен, в то время как рядовые врачи продолжают увольняться из-за мизерной и нереальной для выживания зарплаты в 3-6 тысяч грн. Превратила Центр общественного здоровья в «кормушку», когда значительная часть его бюджета вымывалась на связанные с Супрун ГО и ФОПы.

6. Политика Супрун привела к оттоку из страны медицинской молодежи и врачей среднего возраста. Из-за разницы условий в украинских больницах и в иностранных клиниках выехало более 10 000 врачей. 

7. Не создала стратегического резерва средств индивидуальной защиты и средств дезинфекции. Более того, значительная часть такого резерва была утилизирована из-за истекших сроков годности.

8. Отменила статистическую форму №12. Из-за этого сейчас нет полноценного механизма, чтобы оценить заболеваемость ОРВИ или пневмонии, и пока не хватает лабораторий и тестов — оценить ситуацию косвенным путем.

9. Представитель команды Супрун — депутат из «Голоса» — инициировала атаку и травлю в СМИ первых украинских разработчиков ПЦР тест-систем.

«У нас были свои тесты еще в конце января. В середине февраля они даже прошли бюрократические препоны и зарегистрировались официально. Однако вместо защиты таких инноваций — мы уничтожили такую ​​инициативу. И закупаем сейчас из-за рубежа. Намного дороже. И гораздо медленнее — потому иностранные производители имеют ограничения для экспорта. Поэтому заболели тысячи людей — их мы увидим в больницах ближайшие 2 недели», — написал Аристов.

10. Были нарушены все подходы менеджмента при запуске медреформы. Врачи и руководители больниц не получили достаточной поддержки и инструментов, чтобы выжить при измененных правилах. 

 

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