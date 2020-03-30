Зеленский: никого из людей названных в «плёнках Ермака» мы не назначили на обсуждаемые должности

Обнародованные пленки, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, не имеют отношения к реальности.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента Владимира Зеленского, обнародованного 2 апреля.

"Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежения", – сказано в заявлении.

Уточняется, что СБУ проводит допросы обоих сторон: брата главы ОП и народного депутата, который обнародовал пленки. НАБУ открыло уголовное производство по заявлению нардепа, а ГБР – по заявлению главы ОП.

"Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость – главное", – заверили в ОП.