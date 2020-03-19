Новый пакет поддержки Украины и Грузии утвердил НАТО

Дополнительный пакет помощи Североатлантического Альянса, одобренный союзниками для Украины и Грузии, будет направлен на углубление сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, новый пакет поддержки предусматривает военные учения и дополнительный доступ к учебным программам НАТО.

"Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, в том числе с помощью учений в стратегическом регионе Черного моря, а также совместную работу, чтобы противостоять киберугрозам, включая обмен радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве с тем, чтобы сделать небо безопаснее для всех ", - заявил Столтенберг.