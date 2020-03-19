Резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусом приняла генассамблея ООН

Как отметил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, "Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международную единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения COVID-19".

Генассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против коронавируса, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он добавил, что украинская сторона поприветствовала призыв генсека ООН к правительствам сосредоточиться на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравохранения и приложить усилия для ослабления негативных социальных и экономических последствий пандемии.

Принята резолюция, которая, в частности, подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальной ответа на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращение дискриминации и ксенофобии. Кроме того, документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.