Ослабление карантина в конце апреля допускают в Кабмине

В Кабинете министров Украины допускают ослабление карантина из-за пандемии коронавируса в конце апреля.
Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в своем видеообращении в Telegram.
Он подчеркнул, что ослабление состоится при снижении заболеваемости.
"По нашим расчетам за три недели те, кто уже больны COVID-19, должны выздороветь, а введенные ограничения должны помешать болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий", - заверил глава Кабмина.
По его словам, этот процесс будет происходить в несколько этапов.
"На работу пойдут люди трудоспособного возраста. Параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта. Это позволит нам
уже с начала мая начать рестарт экономики", - отметил премьер.