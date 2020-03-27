Ослабление карантина в конце апреля допускают в Кабмине

В Кабинете министров Украины допускают ослабление карантина из-за пандемии коронавируса в конце апреля.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в своем видеообращении в Telegram.

Он подчеркнул, что ослабление состоится при снижении заболеваемости.

"По нашим расчетам за три недели те, кто уже больны COVID-19, должны выздороветь, а введенные ограничения должны помешать болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий", - заверил глава Кабмина.

По его словам, этот процесс будет происходить в несколько этапов.

"На работу пойдут люди трудоспособного возраста. Параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта. Это позволит нам

уже с начала мая начать рестарт экономики", - отметил премьер.