 

Власть и недоразвитые национал-радикалы сделали детей заложниками своей расправы над независимыми СМИ

Политика Сегодня, 14:5385
Власть и недоразвитые национал-радикалы сделали детей заложниками своей расправы над независимыми СМИ

Пандемия коронавируса и введенные в Украине карантинные меры сделали невозможным нормальный учебный процесс для украинских школьников и студентов. «112 Украина», NewsOne и ZIK принимают участие в проекте «Всеукраинская школа онлайн», в рамках которого телеканалы начнут транслировать видеоуроки для учеников 5–11 классов.

Участие этих телеканалов крайне важно для реализации проекта, поскольку они являются самыми крупными и узнаваемыми среди тех, кто по просьбе президента Зеленского согласился пожертвовать своим эфирным временем в интересах украинских школьников и их родителей. Ведь транслировать видеоуроки не согласились ни «1+1», ни ТРК «Украина», ни СТБ, ICTV и «Новый».

Сегодня дети стали заложниками политических игрищ действующей власти, очередными жертвами борьбы со свободой слова. Лишение телеканала «112 Украина» цифровой лицезии (Т2) уже сделало его недоступным для миллионов телезрителей, как и отключение NewsOne от кабельных сетей. Расправа власти над телеканалами бьет по наименее защищенным гражданам – тем, кто не может смотреть обучающие видео, как и телеканалы «112 Украина» и NewsOne, в сети Интернет.

Однако даже гуманитарно-образовательный проект не дает покоя оголтелым русофобам и националистам. Так, директор одной из частных львовских школ – «Будокан» – прямо запретил учителям и детям смотреть трансляции, которые будут идти на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ответом властей на такое заявление было молчание. Видимо, и. о. министра, которая, напомним, курировала конкурс детского рисунка на тему дивизии СС «Галичина», как и директор вышеуказанного учебного заведения, считает, что детям лучше быть необразованными, но «патриотичными».

Молчание власти по этому вопросу, который находится под прямым патронатом президента Зеленского, напрямую указывает на ее слабость и неспособность организовать любой процесс без оглядки на позицию национал-радикалов.

Также против трансляции уроков выступил националист из партии Порошенко Владимир Вятрович, заявив, что трансляция видеоуроков – это приучение к тому, что «капитуляция – это хорошо, а Россия – друг-союзник?». Позиция Вятровича представляет интерес для психиатров, но общая тенденция очевидна. Такой подход вполне укладывается в их политику оболванивания населения.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет, что борьба власти с инакомыслящими, независимыми журналистами и СМИ, которая изначально была аморальной и незаконной, сегодня обернулась против украинских детей, их права на получение знаний, их права на достойную жизнь.

Наша партия категорически осуждает действия чиновников, ответственных за фактическое введение цезуры, запрещенной Конституцией Украины, и требует вернуть детям право свободно учиться, гражданам Украины – узнавать новости из независимых источников, а журналистам вернуть право на свободу слова.

 

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь»

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Теги: news, новости, Украина, ОПЗЖ, 7dniv, 7dnivinfo  
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