Отключать электроснабжение водоканалам и шахтам на время карантина запретил Кабмин

Кабинет министров Украины запретил поставщикам электроэнергии отключать от поставок водоканалы и угольные шахты на время карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствует постановление правительства №255, опубликованное на правительственном портале.

Запрет действителен до 24 апреля.

"Запретить до 24 апреля 2020 года поставщикам электрической энергии, операторам систем распределения электрической энергии осуществлять отключения и ограничения ниже технологического минимума потребления электрической энергии предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения независимо от формы собственности, угледобывающих предприятий", - указано в тексте документа.

Кроме того, поставщикам природного газа запретили прекращать поставки производителям тепловой и электрической энергии (прекращение обеспечения потребителя необходимыми подтвержденными объемами природного газа, непредставление оператору газотранспортной системы номинаций/реноминаций на транспортировку природного газа для удовлетворения потребностей потребителей и т.д.).