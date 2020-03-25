Лукашенко считает, что коронавирус это сговор США, России и Китая поделить мир без войны

— Вопрос, которым сегодня уже озаботились многие — а что будет после пандемии, что будет после коронавируса? Когда-то я задал людям вопрос: коронавирус — это рукотворная вещь или нет? Я не знаю пока. Могу подозревать только. Второй вопрос — эту ситуацию политики и прочие используют в собственных целях или нет? На этот вопрос ответ есть: ты уже сегодня видишь, как это используется. Но это то, что мы видим в первом приближении. А не кажется ли тебе, что сильные мира сего без войны (Макрон уже это войной назвал), через этот так называемый коронапсихоз хотят переделить мир? И задаются многие вопросом — а что будет после пандемии?

Президент также рассказал, почему он настаивает на том, чтобы работали предприятия, а люди жили своей жизнью, хотя такие заявления сегодня делать политически рискованно:

— Потому что я представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся как многие — литовцы, латыши и прочие. Что будет с нами? Они выстоят. У России есть нефть, газ, в которых сегодня нуждается весь мир и Китай. В Китае — огромная мощь, экономика, в Америке — печатный станок, 2 триллиона долларов они вбрасывают, еще два на подходе.

Президент прокомментировал предложение генсека ООН Антониу Гутерриша напечатать 10% ВВП и вбросить в мировую экономику.

—Это же пустые деньги. Доллар и так постепенно обесценивается, а тут просто пойдет вал, инфляция. Где окажемся мы со своим рублем, понятно. Более того: кто получит эти триллионы, у кого они останутся? Не получится ли, что богатые станут богаче, а бедные — беднее? Получится. Нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть. Нельзя сказать, что даже в России они огромные. Это для России ничто — сидя, на год не хватит. Точно так и у нас. И тогда, напечатав 10% ВВП, к нам придут те, кто "на ногах", и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир.

Глава государства подчеркнул, что его беспокоит будущее страны, поэтому он пытается смотреть дальше:

— Сегодня все уже отвечают: после пандемии мир будет другим. И я с этим согласен. Но где будет наше место в этом мире? Вот для меня главный вопрос. Не коронапсихоз, не инфопандемия. Это есть, но месяц-два — и пройдет. Останется вопрос, где наше место. И такой вопрос возникнет для всех. И для богатых ресурсами Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, еще больше —для Армении и Кыргызстана, Украины и для Науседы (Президент Литвы. — Прим. ред), который сегодня пытается поставить под сомнение политику Президента Беларуси. Боюсь, чтобы нас не переделили без войны.



