СБУ будет разбираться с главврачами из-за медицинских масок - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к нации и рассказал о шагах, которые власть предпримет для того, чтобы решить проблему дефицита средств индивидуальной защиты в период пандемии коронавируса. Об этом пишет «Страна.ua».

По его словам, во многих городах Украины врачи жалуются на нехватку масок и костюмов. Зеленский заявил, что на проблемные участки приедет главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Я поставил задачу осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах. К контролю будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины. Все, что мы получаем, отдаем в области. Придерживать, распределять среди родственников или друзей или, еще хуже, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому», — пообещал президент, добавив, что спецслужбы будут искать нарушителей и разберутся с главврачами, которые искажают ситуацию о наличии средств индивидуальной защиты для медработников.

Зеленский добавил, что нынешние власти «пожинают плоды издевательства» над системой здравоохранения в предыдущие годы. «И поэтому [мы] ежедневно и круглосуточно работаем, чтобы у наших медиков были все необходимые средства и оборудование», — резюмировал глава государства

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