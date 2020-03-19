Ломбардам разрешили работать во время пандемии, потому что жена Разумкова их владелец

Журналисты еще в августе 2019 сообщали, что будущий спикер ВР, а в то время председатель партии Слуга Народа Дмитрий Розумков переписал на жену сеть ломбардов ПРО100КРЕДИТ.

Теперь не удивительно, почему во время пандемии ломбардам разрешено работать - просто бизнес, ничего личного. По данным журналистов, в 2015 году Разумков приобрел компанию Интеринвест XXI век, которая является соучредителем ООО "Полное общество Ломбард Про100Кредит ООО Интеринвест XXI века и компания", владеющая семью ломбардами сети Ломбард Про100Кредит. Вторым учредителем Ломбард Про100Кредит является компания Бизнесинвестгруп, принадлежащей жене Дмитрия Разумкова Юлии Чайке, дочери покойного мэра города Николаева Владимира Чайки.