В Украине пик коронавируса может начаться в середине апреля

Как отметил Ляшко, распространение инфекции может привести к массовому поступлению тяжелых больных в больницы и росту негативных последствий, в том числе летальных.

Без соблюдения строгих карантинных норм пик заболеваемости коронавирусом может начаться 14-15 апреля. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

"Если мы не будем предпринимать более жестких ограничительных карантинных мер, то мы можем ожидать пик заболеваемости коронавирусом уже начиная с 14-15 апреля", - сказал Ляшко.

Он сообщил, что за последние минувшие сутки в Украине подтверждено 154 новых случаев коронавируса, в том числе у десяти у детей, при этом госпитализированы 92 человека.