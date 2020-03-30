 

США отжали себе у Германии, Франции и Канады защитные маски от коронавируса

Политика Сегодня, 15:32105
США отжали себе у Германии, Франции и Канады защитные маски от коронавируса

США перехватили партию защитных масок, заказанную федеральной землей Берлин, сообщила в пятницу, 3 апреля, газета Der Tagesspiegel. Речь идет о профессиональных масках типа FFP2 и FFP3, предназначенных для защиты медперсонала и спасателей от заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19.

Земельные власти Берлина заказали эти респираторы у американского производителя, работающего в Китае. Согласно газете, закупленная партия масок была перехвачена на пути в ФРГ и перенаправлена в США.

Власти США уже перехватили или перекупили миллионы защитных масок у других стран, в ряде случаев - прямо на взлетной полосе при вылете из КНР. Сначала о таких случаях сообщили французы. Затем обеспокоенность выразила Канада.

 

Обеспокоенность Канады

Премьер-министр этой страны Джастин Трюдо 2 апреля поручил проверить "вызывающие обеспокоенность сообщения" о том, что заказанные Канадой защитные маски были перенаправлены в США. "Мы должны позаботиться о том, чтобы предназначенное для Канады оснащение прибыло в Канаду и там осталось. Я знаю, что США сильно нуждаются в таких товарах, но Канада также нуждается в них". Правительство в Оттаве заказало сотни тысяч защитных масок у одного из производителей хоккейной экипировки.

Еще 2 апреля главы трех регионов Франции обвинили США в перекупке масок, заказанных французами в Китае. Днем ранее глава региона Гранд-Эст, наиболее сильно пострадавшего от коронавируса, Жан Роттнер, заявил, что американцы перекупили заказанные Францией маски прямо на взлетной полосе. "Они вытаскивают наличные и платят втрое или вчетверо больше нашей цены заказа", - сообщил он.

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