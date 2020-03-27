 

Виктор Медведчук: Хозяева «Слуг народа» требуют пересмотреть закон о рынке земли

Политика Сегодня, 16:4986
Виктор Медведчук: Хозяева «Слуг народа» требуют пересмотреть закон о рынке земли

Как и следовало ожидать, на Западе без восторга встретили принятие украинским парламентом закона о земле (если не воспринимать всерьез дежурные похвалы, которые сопровождают любую глупость, очередной маразм или даже преступление, совершаемое украинской властью). И вовсе не из-за того, что принят абсолютно сырой документ, практически не содержащий норм прямого действия. Нет, западных «благодетелей» не устроили робкие попытки отстоять в принятом законе хотя бы минимальные их интересы. И практически сразу же последовал окрик «не годится».

Всемирный банк заявил, что украинская власть должна пересмотреть закон о рынке земли. Соответствующее обращение появилось на странице ВБ в Facebook вечером 2 апреля.

Что не устраивает западных «друзей» Украины, чего они хотят? Всемирный банк требует увеличить разрешенную к приватизации площадь участка и допустить к покупке земли юридических лиц, называя это «критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство реформами».

Также ВБ требует принять законы, которые обеспечат открытый доступ к кадастровым данным, усилят управление земельными ресурсами, ускорят процедуру продажи земли, в том числе государственной, а также ограничат безвозмездную передачу земли (перевожу: Всемирный банк требует прекратить выдачу гражданам Украины безвозмездно земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, а также жилищного и дачного строительства, что предусмотрено земельным законодательством).

Фактически они требуют допуска на украинский рынок сельхозземли международных корпораций, которые быстро «подомнут» его под себя. Естественно, что все это подается под соусом «защиты интересов Украины». Но фактически речь идет об обезземеливании украинского крестьянства, об уничтожении фермерства. Если у Зеленского продадут национальные интересы «за малый прайс», то судьба этой власти с ее «новыми лицами» будет очень незавидной…

Реально же речь идет о провале земельного закона сразу после его принятия. Вряд ли Всемирный банк отступится от своих пожеланий, а фактически – требований, которые наверняка разделяет и МВФ. Так что перспектива получить от этих институций до $10 млрд стала еще более призрачной.

Возможно, будет брошена не очень большая кость, чтобы удержать очередную никчемную прозападную украинскую власть на плаву, как это уже происходило неоднократно.

 

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

«Оппозиционная платформа – За жизнь»

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