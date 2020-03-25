Увольнение генинспектора разведки США объяснил Трамп

У Трампа спросили, почему он увольняет Аткинсона, который лишь выполнял свои служебные обязанности.

Президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, потому что недоволен ролью, которую Аткинсон сыграл в запуске процедуры импичмента. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

"Я счел, что он справлялся со своей работой ужасно. Он взял жалобу осведомителя, которая оказалась фейком, и передал ее в Конгресс в спешном порядке", - сказал он.

Трамп, в частности, недоволен тем, что Аткинсон не обсудил жалобу с ним перед тем, как обратиться в Конгресс.

"Этот генеральный инспектор не встречался со мной. Как он мог пойти в Конгресс с этой ужасной, неточной жалобой осведомителя, не увидевшись со мной и даже не попросив о встрече со мной?" - сказал Трамп.