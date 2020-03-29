Об опасности коронавируса разведка США предупреждала Трампа еще в январе

Отмечается, что представители разведки в ходе закрытых брифингов с Трампом также предупреждали о серьезности угрозы.

Разведка США впервые предупредила президента Дональда Трампа о вспышке коронавируса еще 3 января. Об этом РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Однако, как пишет WP, потребовалось 70 дней с момента первого уведомления, когда надо было рассматривать коронавирус не как отдаленную угрозу и находящийся по контролем вид гриппа, а как смертельную опасность, способную забрать жизни десятков тысяч человек. Но время было упущено.

В газете отметили, что США располагали большими возможностями для подготовки к пандемии: ресурсами, исследованиями, опытом в сфере эпидемиологии. WP проводит параллель с терактами 11 сентября 2001 года, когда "было много сигналов, но президент (Джордж Буш - младший - ред.) к ним не прислушался, пока враг не ударил".

В ситуации с пандемией, с точки зрения издания, наибольшие упущения допущены в разработке тестов на коронавирус, что озволило бы составить карту первых очагов и ввести карантинные меры.