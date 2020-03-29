 

Об опасности коронавируса разведка США предупреждала Трампа еще в январе

Политика Сегодня, 11:3157
Об опасности коронавируса разведка США предупреждала Трампа еще в январе

Отмечается, что представители разведки в ходе закрытых брифингов с Трампом также предупреждали о серьезности угрозы.

 

Разведка США впервые предупредила президента Дональда Трампа о вспышке коронавируса еще 3 января. Об этом РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Однако, как пишет WP, потребовалось 70 дней с момента первого уведомления, когда надо было рассматривать коронавирус не как отдаленную угрозу и находящийся по контролем вид гриппа, а как смертельную опасность, способную забрать жизни десятков тысяч человек. Но время было упущено.
В газете отметили, что США располагали большими возможностями для подготовки к пандемии: ресурсами, исследованиями, опытом в сфере эпидемиологии. WP проводит параллель с терактами 11 сентября 2001 года, когда "было много сигналов, но президент (Джордж Буш - младший - ред.) к ним не прислушался, пока враг не ударил".
В ситуации с пандемией, с точки зрения издания, наибольшие упущения допущены в разработке тестов на коронавирус, что озволило бы составить карту первых очагов и ввести карантинные меры.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Трамп, США, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?

Новости по теме

Первый младенец в США от коронавируса умер
Первый младенец в США от коронавируса умер
29-мар-2020, 10:13
Количество смертей от COVID-19 в Британии превысило тысячу
Количество смертей от COVID-19 в Британии превысило тысячу
28-мар-2020, 18:00
В Испании от коронавируса за сутки умерли почти 170 человек
В Испании от коронавируса за сутки умерли почти 170 человек
19-мар-2020, 16:45
Очень реальной стала угроза пандемии коронавируса - ВОЗ
Очень реальной стала угроза пандемии коронавируса - ВОЗ
9-мар-2020, 19:07
От коронавируса в Китае умер врач, который первым его обнаружил
От коронавируса в Китае умер врач, который первым его обнаружил
6-фев-2020, 19:28

Последние новости

13:00
Политика
В СН не исключают, что в закон о банках подадут до 10 тысяч правок
12:03
События
Более 11000 украинцев в сутки возвращается из-за границы
11:48
События
На территорию более 100 гектаров распространился пожар в Чернобыльской зоне
11:46
События
В районе Майдана Независимости в Киеве пожар, горят телекоммуникационные кабели
11:44
События
Снижение курса доллара прогнозируют Аналитики
11:38
Политика
Использовать коронавирус, чтобы развалить ЕС стремится Россия
11:31
Политика
Об опасности коронавируса разведка США предупреждала Трампа еще в январе
11:28
Политика
Увольнение генинспектора разведки США объяснил Трамп
11:26
Политика
Рост смертности от коронавируса в США прогнозирует Трамп
11:13
События
Количество умерших от коронавируса в США превысило 8 тысяч
11:05
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (05.04.20)
10:08
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 05.04 (состоянием на 10:00)
10:05
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 5 Апреля
09:40
События
Сколько на самом деле выявлено случаев коронавируса в Китае сегодня
Вчера, 2020-04-04
22:07
События
В Украине за сутки выявили почти 130 случаев коронавируса
20:33
События
Минздрав дал инструкцию по правильному ношению маски
18:54
События
В Чернобыльской зоне горит лес
17:16
События
Количество случаев коронавируса в Черновицкой области перевалило за 220
16:49
Политика
Виктор Медведчук: Хозяева «Слуг народа» требуют пересмотреть закон о рынке земли
16:48
События
Находиться на улице без маски разрешил Кабмин

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 04.04 (состоянием на 10:00)21535
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 03.04 (состоянием на 10:00)10083
Ломбардам разрешили работать во время пандемии, потому что жена Разумкова их владелец9344
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 05.04 (состоянием на 10:00)5154
Лукашенко считает, что коронавирус это сговор США, России и Китая поделить мир без войны4229
Из-за скандала с Супрун пришлось Посольству Украины в США просить у Илона Маска аппараты ИВЛ2605
Коэффициент для индексации пенсий установил Кабмин1143

Досуг

"Мать и дитя" — сеть клиник репродуктивного здоровья
"Мать и дитя" — сеть клиник репродуктивного здоровья
Не всем дано счастье быть родителями. Иногда супружеские пары живут годами в надежде родить ребенка, обследуются, лечатся от бесплодия и ничего не получается.
Вчера, 13:35139
Доставка товаров из Польши
Доставка товаров из Польши
Все больше людей отдают предпочтение покупкам через интернет. Это очень удобно и выгодно. Чтобы найти необходимый товар, не нужно бегать по магазинам и ездить по городу, тратя время на дорогу
3-апр-2020, 12:06149
Установка ГБО на «Хонду»
Установка ГБО на «Хонду»
Все автолюбители, в том числе владельцы «Хонды», знают, что значительную часть расходов по обслуживанию транспортных средств составляют затраты на заправку
2-апр-2020, 19:53127
Ручки для межкомнатных дверей: виды и особенности
Ручки для межкомнатных дверей: виды и особенности
Чтобы выбрать оптимальный вариант ручек для дверей, особенно межкомнатных, нужно сперва хорошенько ориентироваться в их разновидностях и особенностях.
2-апр-2020, 19:45134
Какой уход за волосами выбрать
Какой уход за волосами выбрать
Волосы — это украшение человека. Для прекрасной половины человечества они являются самым дорогим аксессуаром. По внешнему виду волос можно судить о здоровье их обладателя.
2-апр-2020, 10:05120
С чего начать проектирование частного дома?
С чего начать проектирование частного дома?
Советы о том, с чего начать проектирование частного дома.
31-мар-2020, 18:45322

События

Более 11000 украинцев в сутки возвращается из-за границы
Более 11000 украинцев в сутки возвращается из-за границы
За сутки на территорию Украины, после так называемого закрытия границ, вернулись 11 тысяч наших граждан.
Сегодня, 12:0353
На территорию более 100 гектаров распространился пожар в Чернобыльской зоне
На территорию более 100 гектаров распространился пожар в Чернобыльской зоне
Тушение пожара осложняет повышенный радиационный фон
Сегодня, 11:4855
В районе Майдана Независимости в Киеве пожар, горят телекоммуникационные кабели
В районе Майдана Независимости в Киеве пожар, горят телекоммуникационные кабели
Пожарники уже прибыли на место происшествия
Сегодня, 11:4664
Снижение курса доллара прогнозируют Аналитики
Снижение курса доллара прогнозируют Аналитики
Доллар может упасть ниже 27 гривен
Сегодня, 11:4499
Количество умерших от коронавируса в США превысило 8 тысяч
Количество умерших от коронавируса в США превысило 8 тысяч
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 301 902
Сегодня, 11:13196
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 05.04 (состоянием на 10:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 05.04 (состоянием на 10:00)
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Сегодня, 10:085154
7 Днів