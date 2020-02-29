В СН не исключают, что в закон о банках подадут до 10 тысяч правок

Во фракции "Слуга народа" не исключили, что в закон о банках будет подано до 10 тысяч поправок. Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина".

Он подчеркнул, что в закон уже подано 5 тысяч поправок.

"По состоянию на сейчас трудно определиться. Потому что было подано 5 тысяч поправок. К земле для сравнения было 4018. И это заняло больше месяца в рассмотрении. И еще не конец, потому что есть время до конца недели, когда другие депутаты могут подавать еще правки. Я не исключаю вариант, когда может быть 10 тысяч поправок к этому законопроекту", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия объяснил цель принятия Верховной радой закона о банках. По его словам, и получение транша от Международного валютного фонда (МВФ), и закон про банки являются плохими решениями. Однако, их нужно принять в связи с угрозой дефолта.