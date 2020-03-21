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Политика Сегодня, 18:3932
Министр разжигающий вражду к России заявил, что Украина вынуждена обратиться к ней за помощью

На брифинге 3 апреля, который прошёл в видеоформате, глава внешнеполитического ведомства рассказал о том, как происходит эвакуация граждан страны в условиях эпидемии.

 

«С Непалом сложность в том, что это отдалённая страна и для неё трудно построить маршрут. С другой стороны, там есть предложения от российской компании «Аэрофлот», чтоб наши граждане сели на её борт», — сказал он.
Он пояснил, что украинское консульство должно направить российскому консульству официальную ноту, чтобы граждан Украины взяли на борт. Однако, прежде чем обратиться к Москве, Киев изучит все логистические возможности.
По информации Кулебы, всего в программе по возвращению домой участвуют 13,7 тыс. украинцев, а в срочной эвакуации нуждаются 8538 человек. Украина организовывает специальные рейсы для возвращения своих граждан с привязкой к способности обеспечить обсервацию внутри страны.

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Теги: news, новости, Украина, Кулеба, 7dniv, 7dnivinfo, Россия  
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