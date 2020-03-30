Об отсутствии предпосылок к досрочным выборам заявили в "Слуге народа"

В "Слуге народа" заявили об отсутствии предпосылок к досрочным выборам.

Об этом первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос о том, видет ли он какие-то предпосылки к досрочным выборам в обозримой перспективе, он ответил: "Нет, никаких предпосылок пока нет".

Также Корниенко считает, что ситуативной союз с "Евросолидарностью" и "Голосом" не сможет перерасти в нечто большее, вплоть до формализации в коалицию.

"Не думаю, потому что все же у нас с ними разные позиции. У нашего избирателя другие требования, если говорить про ЕС. Если говорить про "Голос", то они и сами не сильно этого хотят.", - отметил он.

Напомним, ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг сообщения о том, что фракция "Слуга народа" в парламенте якобы разваливается.