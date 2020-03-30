 

Об отсутствии предпосылок к досрочным выборам заявили в "Слуге народа"

Политика Сегодня, 09:4131
Об отсутствии предпосылок к досрочным выборам заявили в "Слуге народа"

В "Слуге народа" заявили об отсутствии предпосылок к досрочным выборам.

 

Об этом первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.
На вопрос о том, видет ли он какие-то предпосылки к досрочным выборам в обозримой перспективе, он ответил: "Нет, никаких предпосылок пока нет".
Также Корниенко считает, что ситуативной союз с "Евросолидарностью" и "Голосом" не сможет перерасти в нечто большее, вплоть до формализации в коалицию.
"Не думаю, потому что все же у нас с ними разные позиции. У нашего избирателя другие требования, если говорить про ЕС. Если говорить про "Голос", то они и сами не сильно этого хотят.", - отметил он.
Напомним, ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг сообщения о том, что фракция "Слуга народа" в парламенте якобы разваливается.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Слуга_Народа, Досрочные, выборы, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?

Новости по теме

Коронавирус наступает по всем фронтам, министр здравоохранения и финансов подали в отставку
Коронавирус наступает по всем фронтам, министр здравоохранения и финансов подали в отставку
30-мар-2020, 10:05
Еще несколько министров в ближайшее время может назначить Рада
Еще несколько министров в ближайшее время может назначить Рада
17-мар-2020, 11:46
Как Рада будет голосовать за новый состав Кабмина, объяснили в
Как Рада будет голосовать за новый состав Кабмина, объяснили в "Слуге народа"
4-мар-2020, 13:19
Кадровые изменения в правоохранительных органах, обсудит
Кадровые изменения в правоохранительных органах, обсудит "Слуга Народа" на заседании фракции
3-мар-2020, 10:01
Вероятность досрочного роспуска Рады оценили в
Вероятность досрочного роспуска Рады оценили в "Слуге народа"
15-фев-2020, 14:14

Последние новости

09:48
События
Первую смерть от COVID-19 зафиксировали в Кировоградской области
09:47
События
Начали действовать новые ограничения: масочный режим и передвижение по парам
09:44
Политика
Возможные даты внеочередного заседания Рады назвал Корниенко
09:41
Политика
Об отсутствии предпосылок к досрочным выборам заявили в "Слуге народа"
09:30
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 05.04 (состоянием на 09:00)
09:24
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (06.04.20)
09:20
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 6 Апреля
Вчера, 2020-04-05
20:13
События
В Черниговской области впервые умер больной коронавирусом
18:42
События
Легионеры «Манчестера» проводят карантин с проститутками
18:39
Политика
Министр разжигающий вражду к России заявил, что Украина вынуждена обратиться к ней за помощью
17:42
События
В Ужгороде заболела коронавирусом целая семья
16:31
События
Пожар в Чернобыльской зоне: в ГСЧС рассказали подробности тушения
15:12
События
В Закарпатье женщина переболевшая коронавирусом находится дома в ожидании последнего теста
15:07
События
Элладская Церковь перенесла торжественное празднование Пасхи
14:52
События
Между областями запрещают перемещение граждан. На въездах установят КПП
14:40
События
ПРОТЕСТИРОВАНЫ НА КОРОНАВИРУС НАМЕСТНИК И БРАТИЯ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ
13:00
Политика
В СН не исключают, что в закон о банках подадут до 10 тысяч правок
12:03
События
Более 11000 украинцев в сутки возвращается из-за границы
11:48
События
На территорию более 100 гектаров распространился пожар в Чернобыльской зоне
11:46
События
В районе Майдана Независимости в Киеве пожар, горят телекоммуникационные кабели

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 05.04 (состоянием на 10:00)23630
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 04.04 (состоянием на 10:00)22223
Ломбардам разрешили работать во время пандемии, потому что жена Разумкова их владелец15184
Лукашенко считает, что коронавирус это сговор США, России и Китая поделить мир без войны5148
Коэффициент для индексации пенсий установил Кабмин1197
Условия для выделения помощи Украине назвал МВФ815
В Украине за сутки выявили почти 130 случаев коронавируса517

Досуг

"Мать и дитя" — сеть клиник репродуктивного здоровья
"Мать и дитя" — сеть клиник репродуктивного здоровья
Не всем дано счастье быть родителями. Иногда супружеские пары живут годами в надежде родить ребенка, обследуются, лечатся от бесплодия и ничего не получается.
4-апр-2020, 13:35157
Доставка товаров из Польши
Доставка товаров из Польши
Все больше людей отдают предпочтение покупкам через интернет. Это очень удобно и выгодно. Чтобы найти необходимый товар, не нужно бегать по магазинам и ездить по городу, тратя время на дорогу
3-апр-2020, 12:06177
Установка ГБО на «Хонду»
Установка ГБО на «Хонду»
Все автолюбители, в том числе владельцы «Хонды», знают, что значительную часть расходов по обслуживанию транспортных средств составляют затраты на заправку
2-апр-2020, 19:53151
Ручки для межкомнатных дверей: виды и особенности
Ручки для межкомнатных дверей: виды и особенности
Чтобы выбрать оптимальный вариант ручек для дверей, особенно межкомнатных, нужно сперва хорошенько ориентироваться в их разновидностях и особенностях.
2-апр-2020, 19:45154
Какой уход за волосами выбрать
Какой уход за волосами выбрать
Волосы — это украшение человека. Для прекрасной половины человечества они являются самым дорогим аксессуаром. По внешнему виду волос можно судить о здоровье их обладателя.
2-апр-2020, 10:05168
С чего начать проектирование частного дома?
С чего начать проектирование частного дома?
Советы о том, с чего начать проектирование частного дома.
31-мар-2020, 18:45364

События

Первую смерть от COVID-19 зафиксировали в Кировоградской области
Первую смерть от COVID-19 зафиксировали в Кировоградской области
Всего в области 41 случай заболевания
Сегодня, 09:4839
Начали действовать новые ограничения: масочный режим и передвижение по парам
Начали действовать новые ограничения: масочный режим и передвижение по парам
Кабмин усилил карантинный режим с 6 апреля
Сегодня, 09:4732
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 05.04 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 05.04 (состоянием на 09:00)
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 5 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Сегодня, 09:3082
В Черниговской области впервые умер больной коронавирусом
В Черниговской области впервые умер больной коронавирусом
Накануне больной пытался сбежать из больницы
Вчера, 20:13120
Легионеры «Манчестера» проводят карантин с проститутками
Легионеры «Манчестера» проводят карантин с проститутками
В то время как футбольная Премьер-лига Англии была приостановлена в связи с эпидемией коронавируса, защитник Манчестер Сити (где играет наш легионер Александр Зинченко - Ред.) и национальной сборной Англии Кайл Уокер воспользовался услугами проституток.
Вчера, 18:42164
В Ужгороде заболела коронавирусом целая семья
В Ужгороде заболела коронавирусом целая семья
Это - священник 1992 года рождения, его родители и жена. В тяжелом состоянии сейчас отец священника, мужчина 1956 года рождения
Вчера, 17:42403
7 Днів