Зеленский пожелал Борису Джонсону выздоровления от коронавируса

Зеленский пожелал Борису Джонсону быть здоровым.

Президент Владимир Зеленский пожелал премьер-министру Британии Борису Джонсону, которого госпитализировали из-за коронавируса, выздоровления. Об этом он написал в Twitter.

"Оставайся здоровым, Борис Джонсон! Мы все вам сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления! Вместе мы это преодолеем!", - написал он.

Напомним, премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован для обследования, через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус. О заражении стало известно 27 марта. Тогда глава правительства самоизолировался у себя дома на Даунинг-стрит.