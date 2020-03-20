24-летнюю девицу назначили членом наблюдательного совета АО «Украинская железная дорога» с окладом 160 тысяч в месяц

24-летнюю Валерию Шкаброву назначили членом наблюдательного совета "Укрзализныци" с зарплатой в 160ты.грн, - соответствующий приказ подписал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Тайные конкурсы и космические зарплаты на стратегических государственных предприятиях: кого и как в ведомстве Криклия назначают на "хлебные" должности?

История одного из последних скандальных кадровых назначений министра инфраструктуры.

Знакомьтесь, это Валерия Шкаброва (в девичестве Мельничук), ей 24 года. Лишь два года назад она закончила Национальный авиационный университет. Поэтому ее карьерный взлет поражает.

В начале марта Владислав Криклий назначил Валерию членом наблюдательного совета государственного железнодорожного предприятия.

К слову, зарплата члена наблюдательного совета на этом предприятии достигает 160 000 грн в месяц.

Валерия Витальевна в распоряжении определена одним из трех представителей государства для обеспечения заключения гражданско-правовых договоров. Каким образом в ведомстве отбирали кандидатов и имеет ли Шкаброва соответствующие опыт и образование - в министерстве не сообщили.

"Беда нашего государства сейчас - это назначение людей, которые преследуют совсем другие цели", - считает вице-президент Морской палаты Украины Вячеслав Кисловский.

Что имеем в итоге? Стратегические государственные предприятия министерства инфраструктуры остаются обезглавленными. И кому-то это очень выгодно. Конкурсы на эти высокие и влиятельные должности - под завесой тайны, а кадровые назначения вызывают все больше вопросов.

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