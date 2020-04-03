Чехия на год закрывает свои границы для иностранцев

Президент Чехии Милош Земан в воскресенье, 5 апреля, выразил слова поддержки главе кризисного штаба по борьбе с распространением коронавируса Яну Гамачеку, выступающему за продление чрезвычайного положения в стране до 11 мая, глава государства также выступил за продление запрета на пересечение чешских границ, поддержав действующее решение правительства.

Земан считает, что политики должны сделать все возможное, чтобы нынешние меры и все усилия в борьбе с вирусом не оказались напрасными, что может произойти в том случае, если Чехия рано откроет свои границы. Президент придерживается мнения, что Европейский союз не действовал координировано, поэтому в некоторых странах ситуация является крайне серьезной, чтобы этого не произошло в Чехии необходимо оставить границы закрытыми для туристов.



По мнению президента, достаточно было бы закрытия границ на один год. «Лучше принять лишние меры предосторожности, чем недооценить ситуацию», – аргументировал свое мнение Земан в интервью для издания Blesk.



Президент Чехии подверг критике главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Ранее она осудила закрытие внутренних границ некоторыми странами-членами ЕС. Напомним, Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что в начале кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, целый ряд стран имел тенденцию беспокоиться лишь о собственных проблемах и закрывал границы.

«Разумеется, такой подход нежелателен», – считает политик. Чешский лидер эту точку зрения не разделяет.



Что касается действующего чрезвычайного положения в Чехии, то президент уверен, что его надо продлить «как минимум на месяц или месяц с половиной».



Отметим, что в понедельник, 6 апреля, глава проекта «умный» карантин и заместитель министра здравоохранения Роман Приумала изменил свою точку зрения, заявив о том, что лучшим способом справиться с коронавирусом остается одно – переболеть им.