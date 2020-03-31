КСУ перенести в Харьков предлагают Раде

Как считает автор законопроекта нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, перенос КСУ из столицы в Харьков, который считается юридической столицей Украины, повысит уровень независимости самого суда.

Верховной раде предлагают перенести Конституционный суд Украины из Киева в Харьков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст соответствующего законопроекта № 3300, который опубликован на сайте Рады.

Кроме того, предлагается запретить юридическим лицам обращаться в КСУ с конституционной жалобой, а также обязать судей Конституционного суда уходить в оплачиваемый ежегодный отпуск одновременно для обеспечения на заседаниях КСУ максимального количества судей.

До этого КСУ признал неконституционными некоторые положения судебной реформы президента Владимира Зеленского. В частности, суд отменил сокращение количества судей Верховного суда с 200 до 100. Венецианская комиссия просила убрать эти положения в законе Зеленского еще в декабре прошлого года.