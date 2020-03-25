 

Помочь Британии в лечении Джонсона Трамп поручил ведущим медикам США

Политика Сегодня, 10:0286
Помочь Британии в лечении Джонсона Трамп поручил ведущим медикам США

Американский президент сказал, что сделал это как только услышал новости о том, что Джонсона перевели в реанимацию.

 

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что поручил ведущим американским компаниям в области медицины помочь в лечении от коронавируса премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме.
"Я был опечален, что его перевели в отделение интенсивной терапии. Все американцы молятся о его здоровье. Он настоящий хороший друг... Я попросил две ведущие компании связаться с Лондоном незамедлительно.И они уже отбыли в Лондон... Посмотрим, сможем ли мы помочь. Мы уже контактировали со всеми врачами Бориса Джонсона. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Трамп.

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Теги: news, новости, Украина, Трамп, Джонсон, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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