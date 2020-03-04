Немедленного объяснения ситуации с расследованием катастрофы МАУ, Украина ожидает от Ирана

Такое заявление Пристайко опубликовал в своем Twitter после того, как депутат иранского парламента назвал бессмысленным арест виновных в крушении украинского самолета МАУ под Тегераном.

Украина ожидает от Ирана немедленных объяснений, почему виновных в январской авиакатастрофе самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) не арестовали. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

"Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого плачевного заявления. Это показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет", - заявил Пристайко.

В начале года, 8 января 2020, Корпус стражей исламской революции (IRGC) сбил самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украин", в результате чего погибли все 176 пассажиров.