Остановить разрушение медицины! Обеспечить защиту и помощь медицинским работникам!

Заявление ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ ко Всемирному дню здоровья

Нынешний год был объявлен Всемирной организацией здравоохранения Международным годом работников сестринских и акушерских служб. И сейчас, в период пандемии коронавируса, люди в каждой стране мира смогли ощутить, насколько важную роль в обеспечении их жизни играет система здравоохранения, работа медиков. Именно они принимают на себя первый удар эпидемии. Сегодня их ежедневный и самоотверженный труд помогает миру противостоять новой смертельной угрозе. И они должны чувствовать защиту и поддержку от государства и общества.

В последние годы в Украине система здравоохранения рассматривалась, как избыточная статья бюджета, лишняя нагрузка на государство. Постоянное недофинансирование, закрытие медицинских учреждений и сокращение штатов, которое издевательски называли «прогрессивными реформами». Нищенские зарплаты врачей и медицинского персонала и, как следствие, десятки тысяч уволенных врачей и медицинских работников, многие из которых уже уехали из Украины.

Сегодня украинским медикам приходится противостоять эпидемии «голыми руками», без тестов, без средств защиты, без медикаментов, без оборудования. Но, вместо того, чтобы поддержать систему здравоохранения, как обещал лично Президент Зеленский, уже нынешняя власть продолжает уничтожать то, что от нее осталось. Несмотря на очевидные риски, с первого апреля она запустила новый этап так называемой медицинской реформы. И никого во власти не интересует, что в результате бездумного продолжения безграмотных экспериментов медучреждения окажутся на голодном пайке, будут вынуждены закрываться, а тысячи медиков потеряют работу.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ требует от власти прекратить разрушение украинской медицины, обеспечить защиту и помощь медицинским работникам. В срочном порядке предоставить всем врачам и медицинскому персоналу средства индивидуальной защиты.

Мы требуем от Президента и правительства остановить реализацию второго этапа медицинской реформы. При внесении изменений в государственный бюджет на этот год предусмотреть выделение дополнительно 100 млрд грн. на поддержку медицины, как это предусмотрено Антикризисным планом, разработанным ОП-ЗЖ. Таким образом, в 2020 году обеспечить финансирование не ниже 7% ВВП, с учетом норм закона и необходимости дополнительного финансирования на борьбу с эпидемией. Обеспечить значительное повышение зарплат врачей и медработников, гарантировать своевременные выплаты 300% надбавки всем, работающим с пациентами, инфицированными коронавирусом. Разработать комплексную государственную программу развития национальной системы здравоохранения.

Требуем от правящего монобольшинства вернуться к рассмотрению вопроса об отмене так называемой медицинской реформы имени Порошенко-Супрун. Не поддерживать решений, направленных на урезание финансирования медицины. Обязанность и долг государства - защитить украинский народ!