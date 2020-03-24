 

Трамп: «Украинские активисты времен Порошенко богаче наших миллионеров. Они украли 5 миллиардов»

Политика Сегодня, 15:4961
Трамп: «Украинские активисты времен Порошенко богаче наших миллионеров. Они украли 5 миллиардов»

У Трампа сделали экстренное заявление. По словам представителей президента США и самого Трампа, в Украине построили целую сеть активистов и патриотов, через которых отмыли более 5 миллиардов долларов.

 

По словам мировых изданий, через сеть майданных активистов и «патриотов» приближенных к Порошенко, воровали деньги граждан США.
Сенсацонное разоблачение показали по всем телеканалам США.
В США раскручивается тема разворовывания в Украине американской помощи во времена Петра Порошенко.
Разворовывание происходило следующим образом. Брали никому неизвестного человека с уголовным прошлым. Потом с него делали активиста и крутили по всем приближенным телеканалам. Через пол года активист был готов. Через него отмывали колоссальные деньги и никто не мог подумать, что активист майдана ворует деньги.
Речь идет о 5 млрд долларах, которые «освоили» под крылом бывшего посла США Мари Йованович.
Очередные разоблачения по этому поводу выдал недавно советник и адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

 

Хищение 133 млн для борьбы со СПИДом
Рудольф Джулиани еще в декабре минувшего года своем Twitter заявил, что Дональд Трамп добивается расследования нецелевого использования этих миллиардов.
«Трамп попросит провести расследование в отношении нарушений законов США и злоупотребления с трудом заработанными налогоплательщиками долларов. Это называется его юридическим обязательством по статье 2, гл. 3 Конституции США, что игнорировалось Обамой», − заявил адвокат Трампа.
И в начале марта Джулиани заявил, что уже нашел свидетельства грандиозного разворовывания — документы ему предоставил нардеп Андрей Деркач, у которого он взял интервью для своего подкаста «Здравый смысл» на YouTube.
«Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере 5,3 млрд. долларов во время администрации Обамы, в то время как Джо Байден был «наводчиком». Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование!», − говорит Джулиани.
Деркач передал Джулиани папку с 20 кейсами, которые, по его мнению, требуют тщательного расследования.
Одно из них касается возможного хищения 133 млн долларов, выделенных США для людей, больных СПИДом.

 

Схема Шабунина-Шерембея
Деньги проводились через благотворительную организацию «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД», а занимались этим, по данным Деркача, основатели Центра противодействия коррупции — Дмитрий Шерембей и его коллега Виталий Шабунин. В феврале Нацполиция уже открыла дело против Центра, который финансируется миллиардером Джорджем Соросом.
«Шерембей и Шабунин построили схему, которую обнаружили журналисты расследователи. Эта схема предполагала наличие некоей антикоррупционной организации, которая бы контролировала распределение средств другим организациям. В результате через организацию отмывались серьезные средства, выделенные для людей, больных СПИДом. Организацию контролировал четырежды судимый Дмитрий Шерембей. Виталий Шабунин возглавлял антикоррупционную организацию, основателем был и Шерембей, оба были задействованы в схеме», — заявил Деркач в интервью Джулиани.
Шерембей также является членом наблюдательного совета НАБУ под руководством Артема Сытника, которого Рада хочет отправить в отставку из-за коррупции, несмотря на давление Запада.
134 млн долларов, по данным Деркача, выделялись фиктивным компаниям, на некоторые даже были заведены уголовные дела о хищении средств. Часть суммы отмыли и украли.
«Проблема в том, что украинским гражданам и американским налогоплательщикам врут. И моя задача — остановить этот процесс. Чтобы была прозрачная процедура распределения этих средств. И, самое главное, их эффективность. Поэтому мы и привезли вам эти 20 кейсов. Так как сами не сможем их эффективно расследовать. Часть компаний — американские. Нужно совместное международное расследование. Мы нуждаемся в международной помощи, но она должна быть потрачена правильно», — заявил Деркач.
«Как только кто-то пытался расследовать эту историю, Дмитрий Шерембей и Виталий Шабунин начинали кричать о давлении на демократию. И раньше включалось посольство США в Киеве. Сегодня, слава богу, все тихо и никто не вмешивается», — отметил нардеп.
Он заявил, что как только началось расследование относительно завышения цен на медикаменты компаниями, которым Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД выделяла средства, как Шерембей и Шабунин сразу начинали блокировать расследование.
Джулиани в ответ процитировал выводы расследователей, что «Шабунин и Шерембей организовали схему хищения средств международной технической помощи Украине, и это заговор».
Деркач отметил, что во время президентства Петра Порошенко, подобные расследования в Украине были невозможны, поскольку они касались международной технической помощи, и «их контролировал кто-то из посольства США». Посольство останавливало любые расследования.
«Мы знаем случай, когда посол Мари Йованович сказала генпрокурору Юрию Луценко, что он должен закрыть дело против ЦПК. Есть еще подобные случаи?» — спросил у Деркача Джулиани.
«Я слышал об этом. Я не могу утверждать, что это правда, но сотрудники прокуратуры и Нацполиции, которые расследовали эти дела, рассказывали журналистам, что им не давали расследовать эти дела», — заявил Деркач.
Деркач также озвучил примеры подозрительной траты огромных средств американских налогоплательщиков.
Так, например, на программу по повышению уверенности граждан Украины было потрачено 36 млн долларов, на программу «конкурентная экономика Украины» выделили 41 млн долларов. Преимущественно такие подряды отдавали сомнительным американским фирмам.
Деркач объяснил, что красть деньги в Украине очень удобно, так как система воровства налажена идеально.
«Система построена таким образом, что контракты получают организации, близкие к бывшим сотрудникам USAID и правительства США, прошлых или действующих чиновников», — сказал Деркач.
В декабре минувшего года Джулиани приезжал в Киев, где снял целый фильм об украино-американской коррупции.
Для Трампа эти разоблачения могут стать козырем в борьбе против своего конкурента-демократа Джо Байдена, который курировал Украину во времена Порошенко.
«Украинское досье Джулиани» может ударить по всей пирамиде демократов, которые поддерживают Байдена.
Пирамида коррупции по версии Джулиани выглядит так: Сорос-Байден, три посла США в Украине (Пайетт, Йованович, Тейлор), Джордж Кент (в прошлом — заместитель посла США в Ураине, а сейчас высопоставленный сотрудник Госдепартамента), Порошенко и Яценюк, глава НАБУ Сытник, а также бывший заместитель генпрокурора Украины Касько.
«Свидетельства о коррупции прошлой украинской власти и о непомерных тратах на НГО могут вылиться в уголовное дело против Порошенко и конец для многих получателей грантов. В США демократов обвинят в использовании госаппарата в своих корыстных целях и в создании сети НГО, которая «крышует» коррупцию», – рассказали «Стране» в окружении Джулиани.

Генеральный прокурор США Уильям Барр в феврале заявил, что Минюст США будет «держать открытыми двери» для Джулиани и его информации о возможных правонарушениях со стороны семьи Байденов.
И, по данным западных СМИ, есть большая вероятность возбуждения дел по кейсам Украинагейта.
«Этот кейс очень важен для Трампа, потому что доказывает, что при демократах в течение нескольких лет деньги американских налогоплательщиков уходили не на реальную помощь другим странам, а их разворовывали», — сказал нам политолог Руслан Бортник.

 

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Теги: news, новости, Украина, США, Трамп, 7dniv, 7dnivinfo  
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