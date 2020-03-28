 

Пентагон подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины

Политика Сегодня, 09:5561
Пентагон подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины

Министр обороны США Марк Эспер во время телефонного разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Отмечается, что разговор состоялся с целью укрепить стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной и обменяться мнениями о продолжающемся пандемическом кризисе COVID-19.

"Эспер поздравил Тарана с его недавним назначением министром обороны и подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии. Госсекретарь Эспер также подчеркнул необходимость того, чтобы европейские союзники усилили свою поддержку миссии содействия безопасности в Украине", - говорится в сообщении.

Добавляется, что Таран подтвердил приверженность Украины преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

В свою очередь, Эспер высоко оценил недавний прогресс Украины в оборонных реформах и призвал министра Тарана поддержать динамику развития Украины в поддержку более безопасной и демократической Украины.

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