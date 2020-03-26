Небольшой всплеск инфляции зафиксировал Госстат в марте

Потребительские цены в Украине в марте 2020 года по сравнению с февралем выросли на 0,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

При этом в январе цены выросли на 0,2%, а в феврале была зафиксирована дефляция на 0,3%.

По данным статистического ведомства, с начала 2020 года цены в Украине выросли на 0,7%.

При этом в годовом измерении (к марту 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в феврале 2020 года.

Продукты питания в Украине за март 2020 года подорожали на 0,4%. Больше всего подорожали фрукты - на 3,9%. В то же время яйца подешевели на 12,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, на одежду и обувь - выросли на 12,8%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 2,8% (в том числе газ подешевел на 11,6%), а горячая вода и отопление подешевели на 5,2%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,2%, здравоохранение - подорожало на 1,4%, транспорт подорожал на 0,7% (в т.ч. цены на топливо снизились на 1,7%), цены на связь выросли на 0,6%, на отдых и культуру на 0,2%, образование подорожало на 0,2%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,2%.

Согласно прогнозу НБУ от января 2020 года рост потребительских цен в 2020 году составит 4,8%. При этом центробанк в ближайшее время планирует пересмотреть прогноз по инфляции в сторону повышения. По предварительным оценкам НБУ, инфляция в 2020 году не превысит 10%.

Согласно данным мониторинга НБУ, цены на продукты питания в период с 27 марта по 2 апреля продолжили расти, однако за последнюю неделю темпы роста уменьшились. По данным мониторинга НБУ, который много лет отслеживает предложения в онлайн-супермарекетах Украины, цены на продукты питания за последний месяц выросли 4,2%. Больше всего подорожали мука и крупы - на 12,1%, фрукты - на 12,0%, овощи - на 7,4%, мясо - на 4,4%.