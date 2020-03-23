В трех областях Украины могут ввести комендантский час

В трех областях Украины в рамках карантина из-за пандемии коронавируса могут ввести комендантский час.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он также добавил, что в ходе совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем было проинформировано о продлении карантина до начала мая.

"Когда это начало, какое это число, не было уточнено. Также были проинформированы, что в трех областях - Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской вводятся чрезвычайные меры на выходные дни", - добавил он.

Он объяснил, что меры направлены на то, чтобы разорвать цепь заражения. Рассматривается также возможность комендантского часа.