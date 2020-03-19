Виктор Медведчук: За вопиющую дискриминацию прихожан единственной канонической Украинской православной церкви министр Криклий должен быть отправлен в отставку

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий обратился к предстоятелям Православной церкви Украины Блаженнейшему Митрополиту Епифанию и Украинской греко-католической церкви Блаженнейшему Святославу с просьбой освящать пасхальные куличи, которые «Укрпочта» будет бесплатно доставлять украинцам для того, чтобы не нарушать режим карантина.

Министр инфраструктуры проигнорировал прихожан наиболее многочисленной Украинской православной церкви – единственной канонической православной церкви в Украине. Своим циничным и волюнтаристским решением он установил, что деньги налогоплательщиков Украины должны тратиться на доставку куличей прихожанам ПЦУ и УГКЦ, а прихожане УПЦ этого недостойны.

Такие действия министра являются прямым нарушением статьи 24 Конституции Украины, которой предусмотрено: «Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам».

Действия министра доказывают, что власть Зеленского продолжает реализовывать политику Порошенко, направленную на языковую и конфессиональную дискриминацию граждан Украины.

Министр инфраструктуры Криклий своими действиями оскорбляет миллионы прихожан УПЦ, подвергает их жизнь и здоровье реальной опасности. За подобные действия он должен быть отправлен в отставку ради торжества справедливости, утверждения идей гражданского равенства и сохранения межконфессионального мира в Украине.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

«Оппозиционная платформа – За жизнь»