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Политика Вчера, 22:0266
Гордон предложил развалить страну в дребезги, сделав Саакашвили Премьером

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что Кабинет Министров Украины нужно изменить и пригласить туда всех, "кто знает дело и умеет работать", в том числе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего начальника Главного управления военной разведки Минобороны Украины, экс-главу СБУ Игоря Смешко.

 

Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что состав Кабинета Министров Украины не соответствует вызовам, его нужно менять и усиливать. Такое мнение он высказал 7 апреля в эфире телеканала "Украина 24".
"Нужно немедленно думать над тем, чтобы составить правительство национального спасения. Я говорю абсолютно сознательно, понимая, что говорю. И в правительство национального спасения позвать всех, кто еще может шевелиться. Потому что людей, которые знают дело и умеют работать, в стране осталось мало. Позвать надо всех, независимо от личных симпатий и привязанностей", – считает Гордон.
Он раскритиковал кадровую политику по подбору чиновников на высшие государственные посты в стране.
"Мне кажется, что кадровая политика очень хромает у нас сегодня. С кадров начинается все. Невозможно назначать министра и через месяц его менять. Это провал! Это плохая кадровая политика. Сегодня, если не прекратить кадровые провалы, будет беда", – предупредил журналист.
Он пересказал разговор с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который сейчас живет в Украине. Тот рассказал, что в свое время его отговаривали от идеи пригласить Каху Бендукидзе на должность министра по координации экономических реформ.
"Мне говорили: "Ты что, ни в коем случае его не зови, он в России живет, он мультимиллионер, он наверняка с ФСБ работает". А я четко понимал, что он может поднять грузинскую экономику. Я с ним встретился, поговорил. "На Грузию будете работать?" – спросил. – "Буду". И я его пригласил", – пересказал Гордон рассказ Саакашвили.
По мнению журналиста, сейчас Саакашвили нужно предложить должность премьер-министра Украины.
"Надо сейчас приглашать всех, кто в состоянии работать на Украину. Надо брать, не боясь, премьер-министром Саакашвили, блок безопасности – полностью поручить [бывшему начальнику Главного управления военной разведки Минобороны Украины, экс-главе СБУ Игорю] Смешко. Вот таких людей надо брать. Позвать [российско-американского экономиста, бывшего советника президента РФ Владимира Путина Андрея] Илларионова из-за океана по экономике консультировать. Собрать все живое! Даже если какие-то люди кажутся политически неблагонадежными, если они могут принести пользу родине – брать", – убежден журналист.
Гордон считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому больше не надо тратить время на встречи с Путиным, а лучше переключиться на экономику.
"Он хотел посмотреть ему в глаза – он посмотрел. Думаю, там он ничего не увидел. В этих глазах он ничего не высмотрел. Это пустая трата времени, сил, здоровья и нервов. Не будет послаблений. Ничего Путин не подарит Украине. Пора это понять. Надо строить экономику. Не просто строить, а спасать. Михаил Саакашвили (мы часто с ним встречаемся, я его очень, безмерно уважаю как человека действия) мне сказал: "Мы делали реформы за шесть месяцев". Реформы надо делать сразу. Или делать, или не начинать", – отметил Гордон.
По его мнению, ситуацию с введенным из-за эпидемии коронавируса карантином можно эффективно для этого использовать.
"Коронавирус, карантин – это хороший повод для того, чтобы сказать: "Ребята, экономика на нуле, мы все в.. Если сейчас не сделаем это, это и это, будет плохо". И уж, конечно, нужен немножко другой Кабинет Министров", – резюмировал журналист.
Украинское правительство с 4 марта возглавляет Денис Шмыгаль. До этого он месяц проработал вице-премьером – министром развития общин и территорий и полгода – председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. До политической карьеры Шмыгаль был топ-менеджером нескольких крупных частных предприятий.

 

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