Обыски у Чорновол проводит ГБР

Госбюро расследований проводит обыски в доме бывшего народного депутата Татьяны Чорновол.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Нардеп написала, что обыски проходят по делу Майдана.

"Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана", - написала она.

Обыски проходят в ее доме под Киевом в селе Гора Бориспольского района.

Чорновол также опубликовала постановление об обыске, в котором говорится, что основанием для обыска стали события в феврале 2014 года, когда был захвачен офис Партии регионов на улице Липской. Это произошло после расстрела участников Революции Достоинства.