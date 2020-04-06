Противодействие распространению коронавируса обсудили Зеленский и Мун Чжэ Ин

Президент Украины Владимир Зеленский и президент республики Корея Мун Чжэ Ин во время телефонного разговора обсудили вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, Зеленский поблагодарил за оперативное реагирование южнокорейских компаний в вопросах закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, необходимых Украине для борьбы с коронавирусом.

"Благодарен Кореи за быстрое выполнение контракта по продаже 100 тыс. ПЦР-тестов. Их уже используют в украинских больницах. Нам важна ваша поддержка в этом вопросе", - заявил Зеленский.

Также обсудили предоставление гуманитарной помощи Украине в виде медицинского оборудования.