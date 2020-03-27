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Политика Сегодня, 14:1098
Защитные костюмы, антисептики и тесты на коронавирус фонд Виктора Медведчука и Оксаны Марченко передал необходимые больницам Закарпатья

На Закарпатье на сегодня зафиксировано 51 случай заражения коронавируса. Уже двое местных умерли от болезни.

А в местных больницах до сих пор не хватает необходимого оборудования. Как помогают медикам, - смотрите в материале.
Костюмы для врачей, антисептики, тесты на коронавирус и защитные шлемы. Сегодня в Закарпатье прибыла очередная партия помощи от председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Меценаты закупили все необходимое для местных больниц за свой счет. Медицинский груз помогли распределить волонтеры политсилы.

 

Андрей Погорелов, руководитель Ужгородской городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь":
"Несколько недель назад мы принимали первую очередь помощи, которую нам организовал Виктор Медведчук, лидер нашей партии. И мы адресовали эту помощь, в первую очередь, для инфекционной больницы, потому что в то время в больницах, к сожалению, не было даже тестов. Сейчас то, что мы сделали, это обеспечили врачей и комбинезонами медицинскими и дезинфекторами, перчатками, масками. То есть, я думаю, что это будет защищать врачей, в первую очередь, от возможности заражения.
Это существенная поддержка для наших врачей в такое время, когда развивается пандемия. Хочу подчеркнуть, что сегодня все семейные врачи Закарпатской области получат защитные костюмы, получат очки - а это около 750 человек."
В частности, больницам области отправили 1000 защитных комбинезонов для медиков, 500 литров антисептика, 12000 пар перчаток и австрийские ПЦР-тесты. А всем семейным врачам региона - комплекты одежды инфекциониста, бахилы, шлемы, защита для лица и глаз.

 

Василий Васюта, заведующий инфекционным отделением Мукачевской центральной районной больницы:
"Хотим поблагодарить, что в очередной раз нашими меценатами были доставлены в мукачевскую ЦРБ помощь в виде индивидуальной защиты, ПЦР-тестов, перчаток, масок, очков, дезсредств. Это очень большая помощь в это трудное время. Этого всего, как и во всех странах мира, - не хватает."

 

Позаботились волонтеры не только о медицинском персонале, но и о местных жителях. Им на днях активисты партии раздадут 150 000 защитных масок. Ранее Виктор Медведчук и Оксана Марченко за свой счет приобрели и передали первую партию медсредств и оборудования для борьбы с коронавируса во все районные больницы Закарпатья. Это - несколько французских аппаратов искусственной вентиляции легких, 20000 масок и экспресс-тесты для выявления коронавируса. Закупили меценаты и электронное оборудование для мониторинга состояния пациентов.

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Теги: news, новости, Украина, ОПЗЖ, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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