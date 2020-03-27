 

Виктор Медведчук: Правительство ведет Украину к социально-экономической катастрофе

Политика Сегодня, 18:1334
Виктор Медведчук: Правительство ведет Украину к социально-экономической катастрофе

Последние решения Кабмина о продлении карантинных мер  продемонстрировали полную беспомощность и непрофессионализм власти. Не переставая запугивать население штрафами, размер которых (17 000–34 000 грн) в разы превосходит среднемесячный доход большинства украинцев, Кабмин до сих пор не предложил каких-либо мер по обеспечению материального выживания миллионов сограждан, оставшихся без средств к существованию.

Регистрация безработных украинцев в центрах занятости – мера почти бесполезная, особенно когда эти центры закрыты на карантин или по другим причинам.

В целом украинцы лишены в большинстве случаев возможности продолжать трудовую деятельность, финансово поддерживать пожилых родителей, обеспечивать нормальное питание даже детям.

При этом Кабмин не идет даже на очевидные меры социальной поддержки, которые не требуют сиюминутных затрат.

Так, тяжелым грузом для украинцев остаются коммунальные платежи. Сумма задолженности по ним к началу марта уже достигла 66,7 млрд грн. Тем не менее, несмотря на неоднократные обещания президента, тарифы по-прежнему высоки, и коммунальные платежи «съедают» значительную часть скромного бюджета украинских семей.

Транспортный коллапс в украинских городах фактически организован по указанию Кабмина и усугубляется непрофессионализмом мэров и транспортных служб. Показательно, что, несмотря на пандемию, в Риме, например, метро работает, а в Киеве, Харькове, Днепре – нет. В Украине даже граждане, получившие разрешение на передвижение по городу, вынуждены часами стоять в бесконечных очередях на остановках городского транспорта.

Требования Кабмина использовать маски и перчатки повсеместно до сих пор не подкреплены организацией их массового производства и реализацией в аптеках по доступным ценам. Такое впечатление, что правительство руководит необитаемым островом, а не страной, все еще имеющей достаточно развитую легкую промышленность.

По меньшей мере одиозно и обреченно выглядит решение Кабмина, разрешающее работать ломбардам. Этим власть, по сути, открыто признается в том, что не собирается помогать простым украинцам, более того, активно препятствует их усилиям честно заработать, зато «щедро» позволяет за копейки продать из дома последнее.

При таких безграмотных и откровенно циничных подходах нынешнего правительства социально-экономическая катастрофа в Украине неизбежна. Собственно, она уже и происходит…

 

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

«Оппозиционная платформа – За жизнь»

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, ОПЗЖ, 7dniv, 7dnivinfo  
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО

Новости по теме

Виктор Медведчук: МВФ продолжает политику исключительного цинизма по отношению к Украине
Виктор Медведчук: МВФ продолжает политику исключительного цинизма по отношению к Украине
27-мар-2020, 15:01
Промышленное производство продолжает падать, а безработица – расти
Промышленное производство продолжает падать, а безработица – расти
25-мар-2020, 16:51
Закарпатцы получат помощь для борьбы с COVID-19 от Медведчука и «Оппозиционной платформы – За жизнь»
Закарпатцы получат помощь для борьбы с COVID-19 от Медведчука и «Оппозиционной платформы – За жизнь»
19-мар-2020, 17:09
Мы направили в Конституционный Суд обращение о признании неконституционным закона «О полном общем среднем образовании»
Мы направили в Конституционный Суд обращение о признании неконституционным закона «О полном общем среднем образовании»
19-мар-2020, 15:26
Виктор Медведчук: Народ должен иметь право управлять страной
Виктор Медведчук: Народ должен иметь право управлять страной
10-мар-2020, 14:14

Последние новости

18:58
События
Ограничения на передвижение ввела еще одна область
18:13
Политика
Виктор Медведчук: Правительство ведет Украину к социально-экономической катастрофе
18:10
Публикации
Эксклюзив
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
16:14
События
На Закарпатье официально запретили выходить на улицу
15:20
Политика
Персональную обработку данных больных СOVID-19 без их согласия может разрешить Рада
15:17
События
Существенно ужесточили карантин в Киевской области
15:14
События
В Волынской области вводят максимальное ограничение передвижения
14:10
Политика
Защитные костюмы, антисептики и тесты на коронавирус фонд Виктора Медведчука и Оксаны Марченко передал необходимые больницам Закарпатья
13:13
Политика
Рада в понедельник будет рассматривать некоторые законы без обсуждения, - Разумков
13:12
Политика
Противодействие распространению коронавируса обсудили Зеленский и Мун Чжэ Ин
13:10
Политика
Черновол предъявили подозрение в убийстве
11:04
Экономика
Изменения в госбюджет-2020 сегодня рассмотрят в Раде
11:02
События
Купить тест на коронавирус теперь можно в аптеках - Минздрав
09:40
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 10.04 (состоянием на 09:00)
09:34
Политика
Когда пенсионеры получат 1000 гривен надбавки рассказали в Минсоцполитики
09:25
Политика
Предварительные сроки завершения карантина назвал Аваков
09:24
События
За сутки от коронавируса в Британии умерли почти 900 человек
09:22
Политика
Обыски у Чорновол проводит ГБР
09:18
События
Продуктовые магазины и АЗС на закроют выходные в Черновицкой области
09:15
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (10.04.20)

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 09.04 (состоянием на 09:00)6801
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 10.04 (состоянием на 09:00)5797
Евросоюз назвал новые сроки запрета на въезд1369
В Крыму из-за COVID-19 заблокирована больница в Армянске и "Крымский Титан"476
О невозможности смягчения карантина в Украине заявили у Зеленского259
В трех областях Украины могут ввести комендантский час210
Коронавирус в Черновицкой области: названа возможная причина вспышки188

Досуг

Удобные кредиты через интернет в период эпидемии коронавируса
Удобные кредиты через интернет в период эпидемии коронавируса
Удобный выбор кредитов через интернет в период пандемии. Быстрое оформление в режиме онлайн, лояльные условия.
Сегодня, 18:1541
Xbox One или PlayStation 4 - какую консоль выбрать? Столкновение гигантов
Xbox One или PlayStation 4 - какую консоль выбрать? Столкновение гигантов
Мы отвечаем на вопрос, волнующий всех поклонников игровых приставок. Следующее руководство будет очень полезно для людей, которые еще не имеют своей консоли и хотели бы начать свое приключение с Xbox One или PlayStation 4.
Сегодня, 14:2088
Как и где можно купить Litecoin
Как и где можно купить Litecoin
Где можно купить криптовалюту Лайткоин. Как покупать на криптовалютной бирже и сайтах-обменниках. Где найти выгодный обменник для LTC. В чем разница между криптобиржей и обменником.
Вчера, 21:30110
Натяжные потолки в Киеве от компании Potolkoff
Натяжные потолки в Киеве от компании Potolkoff
Красивые и качественные натяжные потолки в Киеве вы можете заказать в компании Potolkoff, которая сможет реализовать самые сложные и оригинальные проекты.
Вчера, 18:42112
Цены на цемент в Киеве - какая ситуация на 2020 год?
Цены на цемент в Киеве - какая ситуация на 2020 год?
Цены на цемент сильно различаются в зависимости от нескольких факторов
Вчера, 11:22116
Интернет-магазин Dressa: модные леггинсы на выгодных условиях
Интернет-магазин Dressa: модные леггинсы на выгодных условиях
Планируете купить леггинсы? Узнайте о самых актуальных дизайнерских решениях 2020 года.
8-апр-2020, 16:41132

События

Ограничения на передвижение ввела еще одна область
Ограничения на передвижение ввела еще одна область
Черновицкая область тоже вводит ограничения на выходные
Сегодня, 18:5829
На Закарпатье официально запретили выходить на улицу
На Закарпатье официально запретили выходить на улицу
Ограничения продлятся только на выходных
Сегодня, 16:14101
Существенно ужесточили карантин в Киевской области
Существенно ужесточили карантин в Киевской области
В Киевской области, в частности, ограничили доступ граждан к местам захоронений
Сегодня, 15:1779
В Волынской области вводят максимальное ограничение передвижения
В Волынской области вводят максимальное ограничение передвижения
С 13:00 субботы до 06:00 часов понедельника волынян просят не выходить из дома
Сегодня, 15:1474
Купить тест на коронавирус теперь можно в аптеках - Минздрав
Купить тест на коронавирус теперь можно в аптеках - Минздрав
Частные лаборатории также могут закупать тест-системы
Сегодня, 11:02132
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 10.04 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 10.04 (состоянием на 09:00)
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Сегодня, 09:405797
7 Днів