Cлужебную халатность чиновников Николаевской ОГА при противодействии COVID-19 расследует

Правоохранители проверяют информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской областной государственной администрации (ОГА) при противодействии распространению коронавируса в области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По предварительным данным, чиновники ОГА в условиях распространения коронавируса не предприняли реальных мер для выполнения решения областного совета о приобретении медицинского оборудования, дезинфицирующих средств для учреждений здравоохранения Николаевской области. Предполагалось выделить региональным учреждениям дополнительное финансирование на сумму 109 млн гривен.

Отмечается, что чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей Николаевской области на фоне распространения COVID-19. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

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