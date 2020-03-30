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Политика Вчера, 20:2076
Сокращение зарплат госслужащим анонсировал Зеленский

В государственный бюджет планируют внести изменения, относительно сокращения заработных плат государственным чиновникам.

 

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, зарплаты государственных служащих в Украине не будут превышать 47 тысяч гривен. 

"Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплаты не превышают 47 тысяч гривен. Это касается всех - судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое", - сообщил Зеленский.

Как отметил президент, такие изменения в госбюджет будут вынесены на рассмотрение на внеочередном заседании Верховной рады в понедельник, 13 апреля.

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Теги: news, новости, Украина, Госслужащие, зарплата, 7dniv, 7dnivinfo  
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