Гей-парадом назвал будущую партию Рябошапки, Пристайко и Гончарука Москаль

Бывший глава Закарпатской областной государственной администрации и бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль назвал политическую силу, которую якобы планирует создать экс-глава Офиса генерального прокурора Руслан Рябошапка, гей-парадом.

Об этом сообщает APnews со ссылкой на заявление Москаля в эфире телеканала ZIK.

"Какой Гончарук, Нефедов, мы же собираем не гей-парад, мы собираем политическую силу. Говорю так, как есть. Какой Нефедов имеет, и Гончарук сегодня авторитет власти. Они были абсолютно никакие, это идет на новую власть, они их вытащили, значит. Если таможня не выполняет сегодня и не выполнит никогда, потому что он не является администратор, он не является жестким администратором", - подчеркнул он.

Напомним, что в интервью, которое Рябошапка недавно дал 24 каналу, он заявил, что после завершения карантина из-за коронавируса в Украине планирует создать новую политическую платформу. В нее якобы должны войти председатель Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Вадим Пристайко и бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Я назвал бы эту платформу объединением людей, которые пропагандируют современные демократические ценности и пытаются изменить страну. Причем пытаются изменить страну лучше, быстрее. Это может быть как в экспертной плоскости, так и в политической", - сказал тогда бывший генеральный прокурор.

Как сообщал APnews ранее, 5 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект постановления № 3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Соответствующее решение поддержали 263 народные депутаты Украины.