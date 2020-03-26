 

В ближайшее время представить кандидатов на должность министра энергетики обещает Шмыгаль

Политика Сегодня, 09:1931
В ближайшее время представить кандидатов на должность министра энергетики обещает Шмыгаль

По его словам, у правительства есть сильные кандидатуры на эту должность.

 

Кандидатов на пост министра энергетики в ближайшее время представят депутатам Верховной рады. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

"Надеюсь, что в ближайшее время. У нас есть хорошие и сильные кандидатуры на министра. Мы представим их Верховной раде и есть возможность утвердить министра, чтобы процесс двигался еще более интенсивно", - заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, в правительстве очень долго ищут кандидата, который будет компетентным министром.

"Мы искали человека, который будет профессиональным. Это несколько направлений. То есть это будет чрезвычайно профессиональный человек, который имеет опыт в каждой из этих отраслей. Довольно трудно такого человека найти", - отметил он.

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Теги: news, новости, Украина, Шмыгаль, 7dniv, 7dnivinfo, кандидаты  
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