В ближайшее время представить кандидатов на должность министра энергетики обещает Шмыгаль

По его словам, у правительства есть сильные кандидатуры на эту должность.

Кандидатов на пост министра энергетики в ближайшее время представят депутатам Верховной рады. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

"Надеюсь, что в ближайшее время. У нас есть хорошие и сильные кандидатуры на министра. Мы представим их Верховной раде и есть возможность утвердить министра, чтобы процесс двигался еще более интенсивно", - заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, в правительстве очень долго ищут кандидата, который будет компетентным министром.

"Мы искали человека, который будет профессиональным. Это несколько направлений. То есть это будет чрезвычайно профессиональный человек, который имеет опыт в каждой из этих отраслей. Довольно трудно такого человека найти", - отметил он.