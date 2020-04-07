Нет условий для реструктуризации госдолга - заявил Марченко

По его словам, долговая нагрузка абсолютно контролируемая.

На сегодняшний день нет условий для проведения реструктуризации государственного долга Украины. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Нет необходимых условий для проведения реструктуризации. Долговая нагрузка абсолютно контролируемая. Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит. У нас на завершающей стадии переговоры с Международным валютным фондом, мы ожидаем кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии", − отметил Марченко.