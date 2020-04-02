Коронавирус обнаружили у работницы Закарпатской ОГА

У сотрудницы Закарпатской областной государственной администрации обнаружили инфицирование коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОГА в Facebook.

По данным ОГА, коронавирус лабораторно подтвердили у штатной работницы, которая с 1 апреля находится в отпуске. Руководители облгосадминистрации с зараженной не имели непосредственного контакта.

Отмечается, что был установлен круг контактных лиц, у них отобрали биоматериалы для проведения исследования на коронавирус. По результатам тестов, никто из 12 контактных лиц работницы ОГА не заражен коронавирусом.