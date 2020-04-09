 

Падение ВВП и девальвация гривны: прогноз Кабмина на 2020 год

Политика Сегодня, 21:1748
Падение ВВП и девальвация гривны: прогноз Кабмина на 2020 год

Кабинет министров Украины прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП), рост безработицы и девальвацию гривны в 2020 году.

 

Об этом говорится в проекте изменений в государственный бюджет на 2020 год, опубликованном на сайте Верховной рады.

В соответствии с обновленным проектом, в этом году правительство ожидает падения ВВП на 3,9%. До этого правительство ожидало роста ВВП на 3,7%. Также правительство спрогнозировало уровень безработицы в стране, который составит 9,4%. А падение реальной заработной платы составит 0,3%.

Кроме того, среднегодовой курс гривны в правительстве прогнозируют на уровне 29,5 за доллар, тогда как предыдущий прогноз был 27 гривен за доллар. При этом инфляция временно ускорится до 8,7%, а уже в следующем году должен вернуться к 5%.

Однако в правительстве ожидают, что уже во второй половине 2019 года экономический рост начнет восстанавливаться и ускорится в последующие годы. Среди основных причин называют высокий мировой спрос на продукцию украинского агропромышленного комплекса, снижение цен на импортные энергетические товары и более устойчивую банковскую систему.

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Теги: news, новости, Украина, 7dniv, 7dnivinfo, Кабмин  
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