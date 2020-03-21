Заседание фракции "Слуга народа" с Зеленским состоится сегодня

Сегодня состоится заседание фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским.

Вместе с тем, источник сообщил, что заседание состоится в 17:00, после внеочередного заседания Рады.

"Считаю, что мы должны обсудить нашу политическую стратегию, если мы говорим о голосовании за закон о банках", - сообщил источник.

По словам собеседника агентства, президент Владимир Зеленский хочет услышать объяснения от депутатов по сверхбольшому количеству поправок к "антиколомойському" закону.

"Сейчас есть много разговоров о том, есть ли монобольшинство в парламенте или его нет... Я думаю, что тысячи поправок точно не способствуют принятию закона. Откровенный разговор должен был произойти и с участием президента. Ведь все же президент и команда людей, которых он выбрал, рекомендовала этих людей во фракцию", - добавил источник.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.