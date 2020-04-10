Где будут вводить принудительный карантин разъяснили власти Киева

Принудительный карантин в Киеве будут вводить в отношении предприятий и учреждений, на которых будут выявлены случаи COVID-19.

Об этом РБК-Украина сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В частности, карантинные меры могут вводиться в трудовых коллективах сроком на 14 дней при выявлении случая заражения коронавируса. Другими словам, весь коллектив (например, отдел или цех) будет отправлен на самоизоляцию с обязательным наблюдением врачей.

"Для каждого предприятия или учреждения будут составлять отдельный план ликвидации очага инфекционного заболевания. Составлять план и контролировать его выполнение будут Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины, Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве и Главное управление Гоструда в Киевской области", - говорится в сообщении.

Отметим, решение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций является обязательным для всех предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Киеве.

"Нарушение условий карантина, правил противоэпидемических мероприятий и санитарного законодательства влечет за собой административную и уголовную ответственность. Нижний порог штрафа составляет 17 000 гривен. Подчеркиваем, что соблюдение норм и правил - это вопрос здоровья и жизни киевлян. А пренебрежение ими может привести к обострению ситуации", - добавили в КГГА.