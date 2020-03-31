Подписание закона о рынке земли заблокировали в Раде

На внеочередном заседании Верховная рада рассмотрела и отклонила 13 постановлений об отмене закона о рынке земли.

Таким образом нардепы разблокировали подписание законопроекта, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, парламентарии не поддержали проекты постановлений №№2178-10-П - 2178-10-П12 "Об отмене решения Верховной рады о принятии в целом как закона проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Подчеркнем, сейчас подписание закона разблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.

Напомним, Окружной административный суд Киева просили запретить Разумкову совершать любые действия, направленные на подписание закона о рынке земли.